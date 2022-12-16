Зеленский: Россиянам хватит ракет еще для нескольких массированных ударов

Президент Владимир Зеленский в свое видеообращении к нации заявляет, что россиянам хватит ракет еще для нескольких таких массированных ударов, как 16 декабря, но это не изменит расстановку сил в войне.

"На что бы ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что в большинстве городов и регионов в пятницу были применены аварийные отключения электричества.

"В Киеве и 14 областях также в результате отключений энергии остановилось водоснабжение", - заявил он.

Президент также попросил представителей областной и местной власти "быть активнее в создании дополнительного запаса энергопрочности" - сотрудничать с бизнесом, чтобы больше компаний приобщались к карте Пунктов несокрушимости.

Напомним, что 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО .

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.