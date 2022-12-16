Зозуля: Вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию

Украинский нападающий "Райо Махадаонда", волонтер Роман Зозуля подверг критике экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино

"У меня уже лопнуло терпение! Давайте откроем глаза. Пришло время поставить точки над И. Президент Украины, Владимир Зеленский, хотел выступить на финале чемпионата мира по футболу с обращением о мире! То есть, его месседж должен был состоять в том, что он хочет донести до миллионов, или даже миллиардов людей, что миру нужен МИР! И как человечество страдает от войн. На что наш президент получил запрет от ФИФА… Вы понимаете, что пророссийский Инфантино, и дальше умывается российскими деньгами!

Полностью вся структура ФИФА и дальше пляшет на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия, для того чтобы провести ЧМ… Прекратить оборону государства, на которую напал агрессор и уничтожает ее… Это б###ь как?!?! Это что, кино на паузу поставить? Ты приезжай, поживи хоть неделю под обстрелами ракет, без связи, света, отопления и газа. Услышь, что такое сирена по 10 раз в день. Посмотри маленьким детям в глаза, которые боятся каждого звука.

Это театр, это не главный футбольный орган. Сидя в своих теплых домах или на курортах с бутылочкой вина, очень легко решать вопросы. Это тебе не в окопе под разрывом снарядов сидеть. Подонки. Слабаки. Трусы. Прихвостни.

А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Амбасадор. Патриот. Большой тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому, просто фоткается с Инфантино. С человеком, чьи руки в дерьме русских денег. Боже, да что же происходит. Куда все смотрят?

Андрей, вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича и предложений ввести его в переговорную группу - лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет заангажирован, и на который не будет оказывать влияние россия. Невозможно все это уже терпеть. Запомните, мы сильная и свободная страна, в которую ворвался враг в 4 утра. И уже 9 месяцев терроризирует всю страну. Уничтожает, насилует, ворует, убивает… А вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию.

И напоследок. Если кто-то забыл о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-нибудь скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам, о том, кто кум у господина Андрея: Сильвио Берлускони. Человек, который дружит с Путиным. Человек, обвиняющий в войне Украину, а не мерзкую россию.

Ну и давайте не будем забывать о НОКе. Куда Шевченко пошел вместе со всеми из ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт, и Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимает свою кандидатуру и увольняется из НОК. Но это только в его посте в соцсетях. На бумаге он до сих пор там.

Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это! 9 месяцев наша земля теряет лучших сыновей и дочерей. А кто-то и дальше своего носа не видит… А некоторые жмут руки, которые по локоть в крови…" - написал Зозуля в своем Телеграм-канале.