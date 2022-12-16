Байден - о комплексах ПВО Patriot для Украины: Услышите через несколько минут
Кажется, дедушка Джо на что-то намекает
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.
Об этом сообщил в Twitter репортер CNN Дональд Джудд.
По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.
"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.
Подробностей на данный момент не приводится.
Напомним, ранее западные СМИ
Кроме того, в Белом доме отметили, что передача Patriot не входит в ближайший пакет военной помощи.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов работать в РФ
- Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович
- В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ