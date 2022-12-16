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"Я был очень недалеко, примерно в 2 км от удара" - Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев

Общие новости
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Андрей Николаевич рассказал британским СМИ о нынешнем положении дел в Украине

"Я был очень недалеко, примерно в 2 км от удара" - Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации в Украине, в то время как российские террористы продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре страны.

"Дух украинцев невероятен, даже в такой сложной ситуации. Люди поддерживают и сотрудничают между сомой. У Украины есть сила, несгибаемый разум.

У нас нет выбора. Для нас последний выбор — просто сдаться, и тогда для Украины все кончено. У нас есть очень четкая цель — мы боремся за свою землю, за свое будущее, и мы действительно единый народ", - сказал Шевченко.

Также Андрей Николаевич рассказал, что сам был близок к тому, чтобы стать жертвой удара российского беспилотника в Киеве в конце прошлого месяца.

Читайте такжеЗозуля: Вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию

"Да, я был очень недалеко в тот момент. Примерно в 2 км от удара. Удару подвергся один из больших электрогенераторов - мы все знаем, русские пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение от взрыва было очень сильным.

Страх? Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может случиться.

Это невероятное чувство, когда ты приезжаешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе.

Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните своим друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу.

Мы с Александром Усиком не так давно обсуждали, как в этой ситуации мы можем помочь украинскому народу.

Мы начинаем новый проект сейчас, чтобы собрать средства для людей, которым нужны электрические генераторы. Наиболее важным является критическая инфраструктура, такая как больницы, полевые госпитали, операции для детей, для солдат, чтобы дать им всем шанс спасти жизни людей", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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жaжa_thе_bеst (Харьков)
17.12.2022 в 00:10
Не ври суркисня. Патриот сбил все безпелотники. Скоро всех на одной ветке повешаем и дырнамо выше всех и я помогу.
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