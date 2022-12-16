"Я был очень недалеко, примерно в 2 км от удара" - Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев
Андрей Николаевич рассказал британским СМИ о нынешнем положении дел в Украине
Фото: genoacfc.it
Легенда украинского футбола, экс-игрок и тренер
"Дух украинцев невероятен, даже в такой сложной ситуации. Люди поддерживают и сотрудничают между сомой. У Украины есть сила, несгибаемый разум.
У нас нет выбора. Для нас последний выбор — просто сдаться, и тогда для Украины все кончено. У нас есть очень четкая цель — мы боремся за свою землю, за свое будущее, и мы действительно единый народ", - сказал Шевченко.
Также Андрей Николаевич рассказал, что сам был близок к тому, чтобы стать жертвой удара российского беспилотника в Киеве в конце прошлого месяца.
"Да, я был очень недалеко в тот момент. Примерно в 2 км от удара. Удару подвергся один из больших электрогенераторов - мы все знаем, русские пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение от взрыва было очень сильным.
Страх? Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может случиться.
Это невероятное чувство, когда ты приезжаешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе.
Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните своим друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу.
Мы с Александром Усиком не так давно обсуждали, как в этой ситуации мы можем помочь украинскому народу.
Мы начинаем новый проект сейчас, чтобы собрать средства для людей, которым нужны электрические генераторы. Наиболее важным является критическая инфраструктура, такая как больницы, полевые госпитали, операции для детей, для солдат, чтобы дать им всем шанс спасти жизни людей", - сказал Шевченко.
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