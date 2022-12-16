"Я был очень недалеко, примерно в 2 км от удара" - Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев

Легенда украинского футбола, экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации в Украине, в то время как российские террористы продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре страны.

"Дух украинцев невероятен, даже в такой сложной ситуации. Люди поддерживают и сотрудничают между сомой. У Украины есть сила, несгибаемый разум. У нас нет выбора. Для нас последний выбор — просто сдаться, и тогда для Украины все кончено. У нас есть очень четкая цель — мы боремся за свою землю, за свое будущее, и мы действительно единый народ", - сказал Шевченко.

Также Андрей Николаевич рассказал, что сам был близок к тому, чтобы стать жертвой удара российского беспилотника в Киеве в конце прошлого месяца.