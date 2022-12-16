Генсек НАТО: Путин готовится к затяжной войне в Украине
Россия не собирается идти на переговоры
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг, комментируя войну в Украине, в очередной раз подчеркнул, что президент России Владимир Путин готовится к затяжному противостоянию.
"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.
Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям", - отметил Столтенберг.
Напомним, что ранее о нежелании России дипломатически урегулировать конфликт говорили разведки США и Британии.
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