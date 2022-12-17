Скончался Синиша Михайлович, Челси следит за Мудриком. Главные новости за 16 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16-е декабря.

Пятница принесла достаточно грустную футбольную новость. После долгих лет борьбы с раком крови скончался сербский игрок и тренер Синиша Михайлович. Ему было всего 53 года. Лейкемию у него обнаружили еще в 2019-м, после чего серб начал долгий процесс лечения. Параллельно он продолжал возглавлять "Болонью", однако покинул итальянский клуб в сентября 2022-го года. Синиша большую часть карьеры провел в Италии, играя за "Лацио", "Рому", "Интер" и "Сампдорию". Вместе с "Црвеной Звездой" защитник стал победителем Лиги Чемпионов. В качестве тренера Михайлович работал с "Миланом", "Болоньей", "Фиорентиной", "Сампдорией", "Торино" и сборной Сербии.

В пятницу состоялось очередной заседание ФИФА, на котором было объявлено о ряде нововведений. Во-первых, будет серьезно изменен формат клубного Чемпионата мира. Начиная с 2025 года, в турнире будут принимать участие 32 команды, а проходить он будет раз в четыре года. Ныне на турнире играют по семь команд. Помимо этого, ФИФА также анонсировали создание товарищеского турнира под названием "Мировая серия", в котором будут принимать участие команды из разных футбольных конфедераций. Данный турнир ФИФА будет проводить в мартовском окне по четным годам. Также отметим, что ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале чемпионата мира-2022, который состоится в ближайшее воскресенье.

Продолжается погоня за украинским талантом. Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов лондонского "Челси", о чем в пятницу сообщил Calciomercato. По данным источника, "синие" намеренны усилить атаку, а помимо украинца следят еще за целым рядом футболистов - Леау, Влаховичем, Абрахамом, Феликсом и Роналду. Напомним, что долгое время Мудрика связывают с возможным трансфером в "Арсенал", однако пока лондонский клуб не начал официальные переговоры.

Уже в воскресенье пройдет финал Чемпионата мира по футболу. За два дня до игры кадровые проблемы настигли сборную Францию, которая встретится с Аргентиной. Дидье Дешам из-за болезни потерял перед игрой 1/2 Рабио и Упамекано, которые пропустили матч против Марокко. По данным СМИ, оба игрока приступили к тренировкам, однако сразу пять игроков могут пропустить решающий матч. У Эрнандеса проблемы с коленом, у Чуамени ушиб бедра, а Варан, Конате и Коман простудились. Успеют ли они вернуться в строй к воскресенью остается загадкой.

После не самого удачного Чемпионата мира 2022, легендарный испанский полузащитник Серхио Бускетс решил завершить международную карьеру. Об этом сообщил сам игрок заявил в своих социальных сетях. Бускетс играл в составе испанской сборной с 2009-го года, сумев победить на двух крупных турнирах - ЧМ-2010 и Евро-2012. В сумме за "красную фурию" Бускетс отыграл 143 поединка. Отметим, что летом у Серхио заканчивается контракт с "Барселоной" - есть вероятность, что 34-летний игрок сменит клуб или завершит карьеру в целом.