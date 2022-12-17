Россияне отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки
ВСУ продолжают бить по пунктам управления
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 17 декабря, сообщает, что россияне осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.
Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.
Также сообщается, что подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, это - Площанка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области, говорится в сводке.
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