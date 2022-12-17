Киевское метро возобновило свою работу. Также в столице восстановлено водоснабжение – Кличко
Ликвидация последствий обстрела продолжается
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Киевские коммунальщики продолжают бороться с последствиями, вызванными ракетной атакой Российской Федерации на Украину утром 16 декабря.
Утром, 17 декабря, в 7:30 уже было запущено в движение столичное метро, которое не работало со вчерашнего обеда. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кроме этого глава столицы проинформировал жителей о полном возвращении водоснабжения:
“Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян – уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Потому что дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить”, - написал Виталий Кличко в своем телеграмм.
Напомним, что во время вчерашней ракетной атаки украинское ПВО сбило 60 ракет.
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