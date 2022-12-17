Россия с утра атаковала ракетами Одессу
Сработало ПВО
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром враг нанес очередную ракетную атаку в сторону Одесщины.
По информации Оперативного командования "Південь", враг запустил по южному региону Украины две ракеты типа "Оникс". Они были выпущены из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму и уничтожены силами противовоздушной обороны Украины.
Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов. В настоящее время
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