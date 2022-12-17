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Россия с утра атаковала ракетами Одессу

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Сработало ПВО

Россия с утра атаковала ракетами Одессу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Утром враг нанес очередную ракетную атаку в сторону Одесщины.

По информации Оперативного командования "Південь", враг запустил по южному региону Украины две ракеты типа "Оникс". Они были выпущены из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму и уничтожены силами противовоздушной обороны Украины.

Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов. В настоящее время киевское метро уже работает. Также в столице уже восстановлено водоснабжение.

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В статье: война с россией
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