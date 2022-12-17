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В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы

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Новые партии "хлопков"

В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Новина українською

Российские СМИ вчера поздно вечером сообщили о взрывах, прогремевших в оккупированных Симферополе и Бахчисарае.

Кроме этого, звуки ударов слышали и в российском Белгороде. Местные жители сообщили, что было два взрыва. Власти сообщают о работе ПВО.

Также и украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео взрыва в Белгороде из российских телеграмм-каналов. Позже он добавил информацию и о взрывах в Крыму.

По состоянию на 6 часов сегодняшнего утра еще и организовалась пробка на выезде из Крыма.

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В статье: война с россией
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