Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить 38$ млрд Украине

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой выделить на помощь Украине дополнительные почти 38 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

“Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы – ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров”, - сказал Салливан.

Также советник добавил, что администрация Байдена снова хочет выделить помощь Украине, ведь делает все, чтобы помочь украинскому народу отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.