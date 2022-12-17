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Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить 38$ млрд Украине

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США хочет помочь Украине отстоять свой сувернитет

Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить 38$ млрд Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой выделить на помощь Украине дополнительные почти 38 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

“Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя.

И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы – ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров”, - сказал Салливан.

Также советник добавил, что администрация Байдена снова хочет выделить помощь Украине, ведь делает все, чтобы помочь украинскому народу отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.

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В статье: война с россией Джо Байден Джейк Салливан
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Источник:
Голос Америки

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