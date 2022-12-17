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Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Украины

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Ситуация стабилизируется

Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Украины

Ілюстративне фото

UA-Футбол
Новина українською

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о прекращении чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в заявлении.

Напомним, что чрезвычайная ситуация в украинской энергосистеме была введена с 16 декабря из-за потери 50% потребления после очередного массированного обстрела Россией объектов критической инфраструктуры Украины.

Ранее мы сообщали, что сегодня с утра возобновило работу киевское метро.

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В статье: Укрэнерго
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