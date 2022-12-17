Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Украины

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о прекращении чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в заявлении.

Напомним, что чрезвычайная ситуация в украинской энергосистеме была введена с 16 декабря из-за потери 50% потребления после очередного массированного обстрела Россией объектов критической инфраструктуры Украины.