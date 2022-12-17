Российская армия потеряла еще 420 человек и 28 единиц техники – Генштаб
Также была безумная работа ПВО
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны против Украины.
ВСУ ликвидировали еще 420 захватчиков, а также уничтожили 28 единиц техники. В частности, у оккупантов стало на пять танков меньше.
Не сообщается, на каком же направлении враг понес больше потерь.
Кроме этого в статистике есть безумная работа ПВО, которая вчера сбила 61 ракету во время массированной воздушной атаки.
В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 97690 (+420) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2985 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5958 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1947 (+1) ед,
- РСЗО – 410 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),
- крылатых ракет ‒ 653 (+61),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
- специальной техники – 174 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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