Российская армия потеряла еще 420 человек и 28 единиц техники – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны против Украины.

ВСУ ликвидировали еще 420 захватчиков, а также уничтожили 28 единиц техники. В частности, у оккупантов стало на пять танков меньше.

Не сообщается, на каком же направлении враг понес больше потерь.

Кроме этого в статистике есть безумная работа ПВО, которая вчера сбила 61 ракету во время массированной воздушной атаки.

В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: