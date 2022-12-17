Легендарный актер Звездных войн запустил сбор на дроны для ВСУ

Актер "Звездных войн", исполнявший роль Люка Скайвокера, Марк Гэмилл вместе с платформой United-24 запустил сбор на 10 дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Минцифра.

Этот сбор производится по запросу Генштаба ВСУ. Датские дроны RQ-35 Heidrun уже продемонстрировали свою эффективность в разведывательных миссиях – еще весной 25 штук прибыли в распоряжение украинской армии.

“Дальность полета RQ-35 Heidrun – 25 километров. Беспилотник передает видеоизображение в режиме реального времени, что позволяет получать разведданные, не подвергая оператора опасности”, - говорится в обращении Минцифры.

Напомним, что недавно Марк Гэмилл стал послом United-24.