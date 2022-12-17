В Бурятии хакеры сломали ТВ. Теперь там вместо пропаганды – правда о кровавой войне, устроенной режимом Путина

Как сообщают украинские и российские блоггеры и журналисты, в Улан-Удэ, столице Бурятии, сегодня, 17-го декабря, случился коллапс на местном телевидении. Хакеры сломали провайдера и вместо его привычного сигнала с пропагандой вывели в эфир правдивые новости о захватнической кровавой войне, устроенной режимом Путина.

Напомним, что, пытаясь завоевать Украину, сделав ее российской провинцией, Кремль потерял уже почти сто тысяч жизней российских солдат.