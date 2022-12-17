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В Бурятии хакеры сломали ТВ. Теперь там вместо пропаганды – правда о кровавой войне, устроенной режимом Путина

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"Противодействие" местные ТВ-провайдеры пока не нашли

В Бурятии хакеры сломали ТВ. Теперь там вместо пропаганды – правда о кровавой войне, устроенной режимом Путина

Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщают украинские и российские блоггеры и журналисты, в Улан-Удэ, столице Бурятии, сегодня, 17-го декабря, случился коллапс на местном телевидении. Хакеры сломали провайдера и вместо его привычного сигнала с пропагандой вывели в эфир правдивые новости о захватнической кровавой войне, устроенной режимом Путина.

Напомним, что, пытаясь завоевать Украину, сделав ее российской провинцией, Кремль потерял уже почти сто тысяч жизней российских солдат.

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В статье: война с россией
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