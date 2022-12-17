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В ДТЭК показали, как выглядят энергетические объекты Украины после российских ударов

Общие новости
(1 голосов)

Такое плачевное состояние и влечет за собой кризис

В ДТЭК показали, как выглядят энергетические объекты Украины после российских ударов

Ілюстративне фото

UA-Футбол
Новина українською

ДТЭК, крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, показал видео, как выглядят энергообъекты после ракетной атаки россиян.

В сообщении говорится, что сейчас оборудование станции, продемонстрированной на видео, ремонтируют энергетики. Сейчас его можно восстановить частично. Полностью объект сможет заработать только после завершения войны.

Добавим, что последний массированный ракетный обстрел Украины Россия произвела вчера, 16-го декабря.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.12.2022 в 14:51
Правильно писати "рашистських", а не "російсьских".
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