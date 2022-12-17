В ДТЭК показали, как выглядят энергетические объекты Украины после российских ударов
Такое плачевное состояние и влечет за собой кризис
Ілюстративне фото
ДТЭК, крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, показал видео, как выглядят энергообъекты после ракетной атаки россиян.
В сообщении говорится, что сейчас оборудование станции, продемонстрированной на видео, ремонтируют энергетики. Сейчас его можно восстановить частично. Полностью объект сможет заработать только после завершения войны.
Добавим, что последний массированный ракетный обстрел Украины Россия произвела вчера, 16-го декабря.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukraine NOW
Популярное сейчас
- Ни один клуб ЛЧ не заинтересован в подписании Роналду
- Президент Сербии: Буду болеть против Хорватии, соседей не выбирают. Марокко – братья
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.12.2022 в 14:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн