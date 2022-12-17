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Россияне изучают соцсети, планируя удары по энергетической инфраструктуре, - Игнат

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Враг тщательно готовится к своим террористическим актам

Россияне изучают соцсети, планируя удары по энергетической инфраструктуре, - Игнат

РБК

Новина українською

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземно-агентскую разведку и отслеживают социальные сети. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, вплоть до изучения даже социальных сетей, пабликов.

Они смотрят, как проложить маршрут нового удара. Неважно, откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонская или Каспия… Важно то, как они полетят: через территорию Беларуси, возможно ли Молдовы, как они это делают иногда", - сказал Игнат.

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В статье: война с россией ВСУ Юрий Игнат
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