Россияне изучают соцсети, планируя удары по энергетической инфраструктуре, - Игнат
Враг тщательно готовится к своим террористическим актам
РБК
Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземно-агентскую разведку и отслеживают социальные сети. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, вплоть до изучения даже социальных сетей, пабликов.
Они смотрят, как проложить маршрут нового удара. Неважно, откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонская или Каспия… Важно то, как они полетят: через территорию Беларуси, возможно ли Молдовы, как они это делают иногда", - сказал Игнат.
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Источник:Телемарафон
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