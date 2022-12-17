  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать
В тренде

Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

"Граждане рф легко приехали и легко уедут"

Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поделился мыслями насчет деоккупации аннексированного Крыма.

"Я могу сказать: окопы россии точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – сказал Данилов.

Также секретарь высказался насчет граждан рф, которые живут на полуострове после 2014-го года.

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", – заявил Алексей Данилов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Крым.Реалии

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде