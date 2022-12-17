Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать
"Граждане рф легко приехали и легко уедут"
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поделился мыслями насчет деоккупации аннексированного Крыма.
"Я могу сказать: окопы россии точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – сказал Данилов.
Также секретарь высказался насчет граждан рф, которые живут на полуострове после 2014-го года.
"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", – заявил Алексей Данилов.
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