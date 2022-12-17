Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поделился мыслями насчет деоккупации аннексированного Крыма.

"Я могу сказать: окопы россии точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – сказал Данилов.

Также секретарь высказался насчет граждан рф, которые живут на полуострове после 2014-го года.