Подоляк: с Россией невозможно договориться

Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в twitter призвал партнеров не отвлекаться на непродуктивные планы относительно переговоров с Россией.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистических планах: с Россией нельзя договориться. Война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Привет, оружие!" в необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", – написал Подоляк.

Отметим, что американская и британская разведки говорят о том, что Россия не готова дипломатично урегулировать конфликт с Украиной.