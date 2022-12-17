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Подоляк: с Россией невозможно договориться

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Призывает партнеров не отвлекаться на нереалистичные планы

Подоляк: с Россией невозможно договориться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в twitter призвал партнеров не отвлекаться на непродуктивные планы относительно переговоров с Россией.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистических планах: с Россией нельзя договориться. Война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Привет, оружие!" в необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", – написал Подоляк.

Отметим, что американская и британская разведки говорят о том, что Россия не готова дипломатично урегулировать конфликт с Украиной.

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В статье: война с россией
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