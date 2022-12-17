Подоляк: с Россией невозможно договориться
Призывает партнеров не отвлекаться на нереалистичные планы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в twitter призвал партнеров не отвлекаться на непродуктивные планы относительно переговоров с Россией.
"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистических планах: с Россией нельзя договориться. Война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Привет, оружие!" в необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", – написал Подоляк.
Отметим, что американская и британская разведки говорят о том, что Россия не готова дипломатично урегулировать конфликт с Украиной.
Популярное сейчас
- Ни один клуб ЛЧ не заинтересован в подписании Роналду
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Россияне отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки
- Зозуля: Вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО