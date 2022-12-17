Украина вернула с оккупированных Россией территорий двоих детей

Минреинтеграции Украины сообщает, что сегодня, 17-го декабря, Украина вернула с оккупированных территорий двоих детей.

Речь об 11-летнем Марке и 18-летнем Даниле. За их возвращение сражались почти два месяца. Маму ребят освободили из российского плена во время "женского обмена". С того времени в Украине работали над эвакуацией ее сыновей.

Добавим, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы вернуть из российского пленения всех заключенных, а также тела украинских погибших героев.