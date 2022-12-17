Украина вернула с оккупированных Россией территорий двоих детей
Мама дождалась своих родных
фото з відкритих джерел
Минреинтеграции Украины сообщает, что сегодня, 17-го декабря, Украина вернула с оккупированных территорий двоих детей.
Речь об 11-летнем Марке и 18-летнем Даниле. За их возвращение сражались почти два месяца. Маму ребят освободили из российского плена во время "женского обмена". С того времени в Украине работали над эвакуацией ее сыновей.
Добавим, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы вернуть из российского пленения всех заключенных, а также тела украинских погибших героев.
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Источник:Ukraine NOW
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