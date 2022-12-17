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ГУР: Россия в большинстве своем уже использовала все "высокоточное" и "современное" вооружение

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(2 голосов)

Но другого железа еще достаточно

ГУР: Россия в большинстве своем уже использовала все "высокоточное" и "современное" вооружение

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Россия уже использовала большинство своего "высокоточного" и "современного" вооружения. Такое мнение высказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"По состоянию на сегодняшний день россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в полномасштабном наступлении уже с 24-го февраля. И речь идет не только о новом наступлении, а условно о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", – заметил он.

По словам представителя разведки, лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию – и что касается живой силы, и что касается и техники – уже уничтожено на территории Украины.

Добавим, что ранее представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал партнеров не надеяться на переговоры с Россией, потому что эти надежды напрасны.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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