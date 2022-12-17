ГУР: Россия в большинстве своем уже использовала все "высокоточное" и "современное" вооружение

Россия уже использовала большинство своего "высокоточного" и "современного" вооружения. Такое мнение высказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"По состоянию на сегодняшний день россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в полномасштабном наступлении уже с 24-го февраля. И речь идет не только о новом наступлении, а условно о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", – заметил он.

По словам представителя разведки, лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию – и что касается живой силы, и что касается и техники – уже уничтожено на территории Украины.

Добавим, что ранее представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал партнеров не надеяться на переговоры с Россией, потому что эти надежды напрасны.