ГУР: Россия в большинстве своем уже использовала все "высокоточное" и "современное" вооружение
Но другого железа еще достаточно
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Россия уже использовала большинство своего "высокоточного" и "современного" вооружения. Такое мнение высказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.
"По состоянию на сегодняшний день россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в полномасштабном наступлении уже с 24-го февраля. И речь идет не только о новом наступлении, а условно о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", – заметил он.
По словам представителя разведки, лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию – и что касается живой силы, и что касается и техники – уже уничтожено на территории Украины.
Добавим, что ранее представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал партнеров не надеяться на переговоры с Россией, потому что эти надежды напрасны.
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