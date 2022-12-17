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Генштаб: На Лиманском направлении враг пытается восстановить утраченное положение

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Оперативная информация по состоянию на 18:00 17.12.2022

Генштаб: На Лиманском направлении враг пытается восстановить утраченное положение

фото - фейсбук

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 17-го декабря 2022-го года.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневое влияния=е получили 32 населенных пункта.

15-го декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и боеприпасов. Информация о количестве ликвидированных оккупантов уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпаса захватчиков.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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