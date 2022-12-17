Хорватия не будет тренировать украинских воинов - в парламенте не хватило голосов

В пятницу, 16 декабря, в парламенте Хорватии состоялось голосование по участию военнослужащих в миссии Европейского Союза по военной помощи в поддержку Украины – EUMAM.

Приняли участие в голосовании 107 депутатов, из которых 97 были "за", 10 – "против". Для участия Хорватии в EUMAM требовалось большинство в две трети, или 101 голос.

Как сообщает Балканский обозреватель, после голосования представители хорватского правительства обвинили тех, кто не голосовал "за", в действиях в пользу России.

"У нас есть оппозиция, которая бездушно заботится о своих интересах, не заботясь прежде всего о ситуации, в которой оказался украинский народ, а также ни о международной позиции Республики Хорватия, ни о репутации хорватской армии, которую она заслужила во всех тех миссиях и операциях, которые осуществляются вместе с ЕС и НАТО", - констатировал министр обороны Марио Баножич. Он подчеркнул, что своим нежеланием поддержать проект участия Хорватии в обучении украинских военных депутаты стали "на сторону Путина" и "пронесут это через всю свою политическую жизнь".

Баножич подчеркнул, что речь идет о политическом вопросе высочайшего веса, который имеет мощный международный и геополитический контекст, и теперь "это решение в парламенте будет иметь резонанс за пределами Хорватии".

Он добавил, что президент Зоран Миланович поддержал "тех в парламенте, которые проголосовали так, как они проголосовали, нанося огромный международный ущерб Хорватии".

В свою очередь, премьер-министр Андрей Пленкович напомнил, что Хорватия лишь 30 лет назад была жертвой великосербской агрессии и знает, что значит защищаться от большего и более сильного противника. Такая страна "не может быть бездушной в то время, когда Россия совершает агрессию против Украины, где оккупированы территории, изгнано мирное население, женщины, дети, пожилые люди, где миллионы беженцев, много перемещенных лиц внутри Украины".

Голосование в парламенте Пленкович назвал "большой разграничительной линией в политической жизни Хорватии, разделяющей серьезных, ответственных, защищающих национальные интересы", от "политических карликов и трусов, которые не смогли принять правильное решение".

Напомним, в пятницу Министерство обороны США сообщило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих. Пока речь идет о подготовке батальона – около 500 человек – в месяц.