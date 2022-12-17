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На Евровидении-2023 Украину представят TVORCHI

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Выступят с песней Heart of Steel

На Евровидении-2023 Украину представят TVORCHI

Фото: BESTIN.UA

UA-Футбол
Новина українською

Состоялся национальный отбор на Евровидение-2023. Среди кандидатов были: TVORCHI, KRUTЬ, Jerry Heil, FIINKA, DEMCHUK, 2TONE, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, Angelina. Конкурс пройдет в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая.

По версии судей мероприятия, лучшей песней была "Колискова" от KRUTЬ. По версии зрителей – "Heart of Steel" от TVORCHI. Последние и стали победителями конкурса, набрав в сумме 19 баллов.

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В статье: Евровидение
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