На Евровидении-2023 Украину представят TVORCHI

Состоялся национальный отбор на Евровидение-2023. Среди кандидатов были: TVORCHI, KRUTЬ, Jerry Heil, FIINKA, DEMCHUK, 2TONE, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, Angelina. Конкурс пройдет в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая.

По версии судей мероприятия, лучшей песней была "Колискова" от KRUTЬ. По версии зрителей – "Heart of Steel" от TVORCHI. Последние и стали победителями конкурса, набрав в сумме 19 баллов.