  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский к Западу: Вы можете дать нам стопроцентную защиту от российских ракет
В тренде

Зеленский к Западу: Вы можете дать нам стопроцентную защиту от российских ракет

Общие новости
(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский к Западу: Вы можете дать нам стопроцентную защиту от российских ракет

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 17 декабря.

"россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" россии в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен.

В частности, я постоянно буду напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.

Когда мы его получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у россии для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир", - рассказал президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде