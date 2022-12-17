Зеленский к Западу: Вы можете дать нам стопроцентную защиту от российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 17 декабря.

"россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" россии в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен.

В частности, я постоянно буду напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.

Когда мы его получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у россии для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир", - рассказал президент.