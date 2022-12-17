Наступление ВСУ в Херсонской области было успешным лишь на 50-60% - ОК "Юг"

Командующий Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук оценил эффективность контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

По словам Ковальчука, наступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области, несмотря на освобождение большого количества территории и Херсона, было успешным лишь на 50-60% - из-за нехватки боеприпасов. Генерал-майор отметил, что целью этой операции было уничтожение всех российских военных подразделений на правом берегу Днепра.

"Однако из-за нехватки времени и боеприпасов россияне в конце концов смогли отступить", – сказал Ковальчук.

Также командующий ОК "Юг" сообщил, что отступившие на левый берег Днепра российские войска были переброшены командованием врага на восточное направление фронта.