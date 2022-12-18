ВСУ поразили еще 8 районов сосредоточения личного состава россиян и 6 складов боеприпасов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил об удачных атаках украинскими войсками позиций врага:

“Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 16 декабря текущего года нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов российских оккупантов”, - говорится в сообщении.