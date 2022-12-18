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Директор ЦРУ: Китай внимательно следит за ходом войны в Украине

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В США считают, что не стоит недооценивать партнерство Москвы и Пекина

Директор ЦРУ: Китай внимательно следит за ходом войны в Украине

фото - Getty Images

Новина українською

Китай обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню. Об этом в эфире общественного телевидения PBS заявил глава американской разведки Уильям Бернс.

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", – цитирует Бернса Голос Америки.

Он напомнил, что за несколько недель до начала вторжения в Украину президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу".

"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные границы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине", – сказал Бернс, добавив, что "ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству".

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В статье: война с россией
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Источник:
Голос Америки

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Комментарии (1)
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vato50
18.12.2022 в 09:35
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