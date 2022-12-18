Директор ЦРУ: Китай внимательно следит за ходом войны в Украине
В США считают, что не стоит недооценивать партнерство Москвы и Пекина
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Китай обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню. Об этом в эфире общественного телевидения PBS заявил глава американской разведки Уильям Бернс.
"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", – цитирует Бернса Голос Америки.
Он напомнил, что за несколько недель до начала вторжения в Украину президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу".
"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные границы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине", – сказал Бернс, добавив, что "ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству".
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