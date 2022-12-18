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Британия отчиталась о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2

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Оккупантам станет еще жарче

Британия отчиталась о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2

Getty Images

Новина українською

Англия подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2. Об этом написало Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь играет решающую роль в сдерживании российского наступления", - говорится в отчете.

Британские ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 имеют дальность поражения 40 километров. Ракета может сканировать поле боя и выбирать приоритетные цели, при этом отсеивая гражданский транспорт и менее важную военную технику.

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В статье: Англия война с россией
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