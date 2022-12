Британия отчиталась о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2

Англия подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2. Об этом написало Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

Британские ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 имеют дальность поражения 40 километров. Ракета может сканировать поле боя и выбирать приоритетные цели, при этом отсеивая гражданский транспорт и менее важную военную технику.

???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



