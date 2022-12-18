Британия отчиталась о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2
Оккупантам станет еще жарче
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Англия подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2. Об этом написало Министерство обороны Великобритании в Твиттере.
"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь играет решающую роль в сдерживании российского наступления", - говорится в отчете.
Британские ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 имеют дальность поражения 40 километров. Ракета может сканировать поле боя и выбирать приоритетные цели, при этом отсеивая гражданский транспорт и менее важную военную технику.
???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
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