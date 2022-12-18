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В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение после обстрелов в пятницу

Общие новости
(1 голосов)

Все работает в штатном режиме

В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение после обстрелов в пятницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении теплоснабжения в городе:

“Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом”, - сказал Кличко.

Напомним, что проблемы с коммунальными потребностями возникли в связи с обстрелами украинской инфраструктуры россиянами в пятницу 16 декабря. Тогда оккупанты выпустили 76 высокоточных ракет, из которых было сбито более 60.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 09:37
Це добре, що міські служби справляються виправити неподобства створених орками... От щоб під час фіналу електрику ще не відключали СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА ЗСУ!!!
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