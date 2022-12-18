В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение после обстрелов в пятницу
Все работает в штатном режиме
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении теплоснабжения в городе:
“Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом”, - сказал Кличко.
Напомним, что проблемы с коммунальными потребностями возникли в связи с обстрелами украинской инфраструктуры россиянами в пятницу 16 декабря. Тогда оккупанты выпустили 76 высокоточных ракет, из которых было сбито более 60.
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