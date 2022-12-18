  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка
В тренде

Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Британская разведка считает, что этот показатель у оккупантов не улучшится

Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская разведка видит в идее "художественных десантов" для воюющих в Украине российских военных продолжение советской традиции и ставит под сомнение, что это отвлечет их от проблем. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.

Как известно, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об учреждении "фронта творческих бригад" для того, чтобы поднимать моральный дух военных, к которым должны привлекать оперных певцов, актеров, циркачей; до этого россиян призывали передавать на фронт музыкальные инструменты.

"Военная музыка и организация развлечений для военных на передовой имеет длительную традицию во многих армиях мира, но в России тесно связана с советской концепцией идеологически-политического воспитания.

Низкий моральный дух почти точно продолжает являться большой проблемой среди большой доли русских войск. Но солдат беспокоят, прежде всего, большие потери, проблемы с лидерством, оплатой, снаряжением, непонимание целей войны. И "творческие бригады" вряд ли существенно снизят эти тревоги", - отмечают в обзоре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде