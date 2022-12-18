Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка
Британская разведка считает, что этот показатель у оккупантов не улучшится
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская разведка видит в идее "художественных десантов" для воюющих в Украине российских военных продолжение советской традиции и ставит под сомнение, что это отвлечет их от проблем. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.
Как известно, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об учреждении "фронта творческих бригад" для того, чтобы поднимать моральный дух военных, к которым должны привлекать оперных певцов, актеров, циркачей; до этого россиян призывали передавать на фронт музыкальные инструменты.
"Военная музыка и организация развлечений для военных на передовой имеет длительную традицию во многих армиях мира, но в России тесно связана с советской концепцией идеологически-политического воспитания.
Низкий моральный дух почти точно продолжает являться большой проблемой среди большой доли русских войск. Но солдат беспокоят, прежде всего, большие потери, проблемы с лидерством, оплатой, снаряжением, непонимание целей войны. И "творческие бригады" вряд ли существенно снизят эти тревоги", - отмечают в обзоре.
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