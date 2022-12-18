Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка

Британская разведка видит в идее "художественных десантов" для воюющих в Украине российских военных продолжение советской традиции и ставит под сомнение, что это отвлечет их от проблем. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.

Как известно, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об учреждении "фронта творческих бригад" для того, чтобы поднимать моральный дух военных, к которым должны привлекать оперных певцов, актеров, циркачей; до этого россиян призывали передавать на фронт музыкальные инструменты.