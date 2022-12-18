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Россияне потеряли на войне еще почти 600 солдат – Генштаб

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Также 11 единиц техники

Россияне потеряли на войне еще почти 600 солдат – Генштаб

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги очередных суток борьбы украинской армии против российских захватчиков.

За прошедший день было ликвидировано 590 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 11 единиц техники.

Наибольший урон был нанесен противнику на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:

  • личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2987 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1948 (+1) ед,
  • РСЗО – 410 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1),
  • крылатых ракет 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
  • специальной техники – 174 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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