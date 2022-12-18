Россияне потеряли на войне еще почти 600 солдат – Генштаб
Также 11 единиц техники
Телеграм-канал Бавовна
Генеральный штаб ВСУ подвел итоги очередных суток борьбы украинской армии против российских захватчиков.
За прошедший день было ликвидировано 590 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 11 единиц техники.
Наибольший урон был нанесен противнику на Лиманском и Бахмутском направлениях.
В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:
- личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2987 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1948 (+1) ед,
- РСЗО – 410 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1),
- крылатых ракет 653 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
- специальной техники – 174 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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