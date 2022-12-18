Россияне потеряли на войне еще почти 600 солдат – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги очередных суток борьбы украинской армии против российских захватчиков.

За прошедший день было ликвидировано 590 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 11 единиц техники.

Наибольший урон был нанесен противнику на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери: