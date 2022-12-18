Япония объявила о наращивании военного потенциала из-за нападения России на Украину
Токио планирует выйти на третье место в мире по военным возможностям
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Япония обнародовала самый масштабный со времен Второй мировой войны план наращивания военного потенциала стоимостью 320 миллиардов долларов, который предусматривает закупку ракет, способных нанести удар по территории Китая, и подготовку страны к длительному военному конфликту.
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и ее народ переживают "переломный момент в истории", и что наращивание военной мощи – это его ответ "на различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".
Правительство Кисиды опасается, что Россия создала прецедент, который побудит Китай напасть на Тайвань, что может угрожать близлежащим японским островам, нарушить поставки полупроводников и создать серьезные проблемы для морских путей, по которым поставляется нефть с Ближнего Востока.
Правительство сообщило, что оно также будет накапливать оборудование и боеприпасы, расширять транспортные возможности и развивать потенциал для ведения боевых действий в киберпространстве.
"Российское вторжение в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и оно пошатнуло основания международного порядка", – говорится в новом стратегическом документе правительства Японии.
"Стратегический вызов, брошенный Китаем, является самым серьезным из тех, с которыми когда-либо сталкивалась Япония", – говорится далее в документе, в котором также отмечается, что Пекин не исключает применения силы, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.
Посольство КНР в Японии уже заявило, что новая стратегия Токио в сфере безопасности содержит ложные утверждения о деятельности Китая в военной сфере.
План премьер-министра Кисиды предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП в течение пяти лет, что означает отмену самоограничения в 1%, действующего с 1976 года. Реализация пятилетнего плана, когда-то немыслимого в ставшей пацифистской Японии, по оценкам выведет страну на третье место по военным расходам после США и Китая.
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