Япония объявила о наращивании военного потенциала из-за нападения России на Украину

Япония обнародовала самый масштабный со времен Второй мировой войны план наращивания военного потенциала стоимостью 320 миллиардов долларов, который предусматривает закупку ракет, способных нанести удар по территории Китая, и подготовку страны к длительному военному конфликту.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и ее народ переживают "переломный момент в истории", и что наращивание военной мощи – это его ответ "на различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".

Правительство Кисиды опасается, что Россия создала прецедент, который побудит Китай напасть на Тайвань, что может угрожать близлежащим японским островам, нарушить поставки полупроводников и создать серьезные проблемы для морских путей, по которым поставляется нефть с Ближнего Востока.

Правительство сообщило, что оно также будет накапливать оборудование и боеприпасы, расширять транспортные возможности и развивать потенциал для ведения боевых действий в киберпространстве.

"Российское вторжение в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и оно пошатнуло основания международного порядка", – говорится в новом стратегическом документе правительства Японии.

"Стратегический вызов, брошенный Китаем, является самым серьезным из тех, с которыми когда-либо сталкивалась Япония", – говорится далее в документе, в котором также отмечается, что Пекин не исключает применения силы, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

Посольство КНР в Японии уже заявило, что новая стратегия Токио в сфере безопасности содержит ложные утверждения о деятельности Китая в военной сфере.

План премьер-министра Кисиды предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП в течение пяти лет, что означает отмену самоограничения в 1%, действующего с 1976 года. Реализация пятилетнего плана, когда-то немыслимого в ставшей пацифистской Японии, по оценкам выведет страну на третье место по военным расходам после США и Китая.