"В войне не бывает чемпионов". Зеленский выступил с речью, которая должна была прозвучать на финале ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, которая должна была прозвучать во время финала Чемпионата мира-2022 в Катаре:

“Искренние поздравления с Украиной всем любителям футбола, жизни и мира! Поздравляю всю планету с финалом Чемпионата мира. Сегодня мы увидим общую победу, торжество человеческого духа. Этот чемпионат мира снова доказал, что разные страны и нации могут решать, кто сильнее в честной игре, а не играя с огнем. На ровном зеленом поле, а не на красном поле боя. Это мечта многих людей, когда игроки соревнуются, позволяя другим наслаждаться миром. Любой отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, и любая мама хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны.

Мы никого не трогаем. Украина стремится к миру больше, чем чего-либо. Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми.

Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста – поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира! Присоединяйтесь к Глобальному саммиту Формулы мира и становитесь чемпионами мира! Давайте увидим финал вместе – и конец войны. Слава Украине! И счастливого Национального дня Катара!”, - сказал Зеленский.