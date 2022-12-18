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"В войне не бывает чемпионов". Зеленский выступил с речью, которая должна была прозвучать на финале ЧМ-2022

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Призвал к Глобальному саммиту Формулы мира

"В войне не бывает чемпионов". Зеленский выступил с речью, которая должна была прозвучать на финале ЧМ-2022

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, которая должна была прозвучать во время финала Чемпионата мира-2022 в Катаре:

“Искренние поздравления с Украиной всем любителям футбола, жизни и мира! Поздравляю всю планету с финалом Чемпионата мира. Сегодня мы увидим общую победу, торжество человеческого духа. Этот чемпионат мира снова доказал, что разные страны и нации могут решать, кто сильнее в честной игре, а не играя с огнем. На ровном зеленом поле, а не на красном поле боя. Это мечта многих людей, когда игроки соревнуются, позволяя другим наслаждаться миром. Любой отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, и любая мама хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны.

Мы никого не трогаем. Украина стремится к миру больше, чем чего-либо. Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми.

Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста – поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира! Присоединяйтесь к Глобальному саммиту Формулы мира и становитесь чемпионами мира! Давайте увидим финал вместе – и конец войны. Слава Украине! И счастливого Национального дня Катара!”, - сказал Зеленский.

Напомним, что ФИФА не поддержала инициативу украинских властей и не дала выступивших Владимиру Зеленскому во время финала ЧМ-2022. В то же время, видео с речью президента в своих соцсетях опубликовали украинские нынешние и бывшие футболисты, среди которых Александр Шовковский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и другие.

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В статье: ФИФА Владимир Зеленский
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Источник:
Tribuna.com

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sausafat (вапварв)
18.12.2022 в 12:28
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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