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Зозуля: Для ФИФА российские деньги важнее мира в мире

Общие новости
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(1 голосов)

Кратко и ясно

Зозуля: Для ФИФА российские деньги важнее мира в мире

Фото: Facebook

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля в своем телеграмм-канале опубликовал обращение Владимира Зеленского к футбольному сообществу и прокомментировал его:

“Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!”

Это слова по обращению президента Зеленского. Никакой политики, только констатация нашей жестокой реальности. Они могли бы прозвучать сегодня перед финалом ЧМ, но для ФИФА российские деньги важнее мира в мире.

Но я все равно хочу, чтобы это обращение услышал каждый! Смотрим сегодня финал и болеем за лучших! Болеем за Украину!”, - написал Зозуля.

Читайте такжеЗозуля: Вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает россию
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В статье: Роман Зозуля ФИФА Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Dr. House (Поділля)
18.12.2022 в 15:20
Рома, повага тобі і ганьба всім спартівним внєпалітікам
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0
0
Dr. House (Поділля)
18.12.2022 в 15:13
Свинособаки дружньо повилазили і мінусують
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0
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 15:08
Ну прям мисс мира! А сам автомат в руки взять не хочет, или заграницей как-то спокойнее?
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0
-3
avatar
WuTаng (Київ)
18.12.2022 в 14:39
Що ми можемо вимагати від ФІФА, якщо у нас тут кожний другий виправдовує Суркісів, бо вони "свої"..
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+4
-4
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2022 в 14:38
Все вірно, молодець, Зозуля!
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+5
-5

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