Зозуля: Для ФИФА российские деньги важнее мира в мире
Кратко и ясно
Фото: Facebook
Украинский нападающий Роман Зозуля в своем телеграмм-канале опубликовал обращение Владимира Зеленского к футбольному сообществу и прокомментировал его:
“Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!”
Это слова по обращению президента Зеленского. Никакой политики, только констатация нашей жестокой реальности. Они могли бы прозвучать сегодня перед финалом ЧМ, но для ФИФА российские деньги важнее мира в мире.
Но я все равно хочу, чтобы это обращение услышал каждый! Смотрим сегодня финал и болеем за лучших! Болеем за Украину!”, - написал Зозуля.
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