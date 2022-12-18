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Россияне планировали 24-го февраля рывок на 402 километра вглубь Украины. Опубликован план вторжения

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ВСУ полностью разрушили планы оккупантов

Россияне планировали 24-го февраля рывок на 402 километра вглубь Украины. Опубликован план вторжения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное издание The New York Times опубликовало детальный план движения россиян на Киев, предоставленный Главным управлением разведки Украины. Документ свидетельствует, что первой колонной в Киев отправлялись бойцы российских подразделений ОМОН и СОБР.

Секретные приказы для других российских подразделений были изданы всего за несколько часов до объявления Путина о начале "специальной военной операции". В частности, приказы для части 26 танкового полка предусматривали возможное сопротивление со стороны украинцев. Однако россияне все-таки запланировали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с россией до точки у реки Днепр — примерно на 402 километра.

По плану оккупантов, подразделение должно было окопаться примерно за два часа езды в Киев и блокировать украинские войска, которые будут продвигаться с юга и востока. Подразделение должно было выполнить задание самостоятельно.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
NYT

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