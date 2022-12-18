Россияне планировали 24-го февраля рывок на 402 километра вглубь Украины. Опубликован план вторжения

Авторитетное издание The New York Times опубликовало детальный план движения россиян на Киев, предоставленный Главным управлением разведки Украины. Документ свидетельствует, что первой колонной в Киев отправлялись бойцы российских подразделений ОМОН и СОБР.

Секретные приказы для других российских подразделений были изданы всего за несколько часов до объявления Путина о начале "специальной военной операции". В частности, приказы для части 26 танкового полка предусматривали возможное сопротивление со стороны украинцев. Однако россияне все-таки запланировали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с россией до точки у реки Днепр — примерно на 402 километра.

По плану оккупантов, подразделение должно было окопаться примерно за два часа езды в Киев и блокировать украинские войска, которые будут продвигаться с юга и востока. Подразделение должно было выполнить задание самостоятельно.