Россияне планировали 24-го февраля рывок на 402 километра вглубь Украины. Опубликован план вторжения
ВСУ полностью разрушили планы оккупантов
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Авторитетное издание The New York Times опубликовало детальный план движения россиян на Киев, предоставленный Главным управлением разведки Украины. Документ свидетельствует, что первой колонной в Киев отправлялись бойцы российских подразделений ОМОН и СОБР.
Секретные приказы для других российских подразделений были изданы всего за несколько часов до объявления Путина о начале "специальной военной операции". В частности, приказы для части 26 танкового полка предусматривали возможное сопротивление со стороны украинцев. Однако россияне все-таки запланировали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с россией до точки у реки Днепр — примерно на 402 километра.
По плану оккупантов, подразделение должно было окопаться примерно за два часа езды в Киев и блокировать украинские войска, которые будут продвигаться с юга и востока. Подразделение должно было выполнить задание самостоятельно.
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