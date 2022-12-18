В Белгороде снова были взрывы. Есть погибший и несколько пострадавших
"Работа ПВО"
Телеграм Гладкова
Утром 18 декабря в российском Белгороде, расположенном в 80 км на восток от Харькова, раздалось несколько взрывов.
Над одним из домов поднялся столб дыма. О взрывах сообщили местные жители. Собственно, и они опубликовали видеоподтверждение в соцсетях.
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что это была работа ПВО.
Потом чиновник добавил, что в результате падений обломков есть восемь пострадавших. Семь из них были госпитализированы, в том числе один в реанимации. Также есть погибший – он работал на птицефабрике, куда попали обломки.
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