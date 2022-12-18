Федоров: С 15-го декабря россияне не выпускают из оккупированной территории ни одного человека

С захваченных территорий четырех областей за неделю оккупанты выпустили в Запорожье только 174 человека. Об этом написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах". За неделю из захваченных территорий четырех областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека. А начиная с 15-го декабря и уже в течение трех дней не выпускают из оккупации ни одного человека", - написал мэр.

Известно, что усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации. Ранее можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии. Однако сейчас участились случаи, когда на границе россии и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев обратно.