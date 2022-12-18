  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Федоров: С 15-го декабря россияне не выпускают из оккупированной территории ни одного человека
В тренде

Федоров: С 15-го декабря россияне не выпускают из оккупированной территории ни одного человека

Общие новости
(1 голосов)

Чиновник рассказал подробности о правонарушениях со стороны оккупантов

Федоров: С 15-го декабря россияне не выпускают из оккупированной территории ни одного человека

фото из открытых источников

Новина українською

С захваченных территорий четырех областей за неделю оккупанты выпустили в Запорожье только 174 человека. Об этом написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах". За неделю из захваченных территорий четырех областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека. А начиная с 15-го декабря и уже в течение трех дней не выпускают из оккупации ни одного человека", - написал мэр.

Известно, что усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации. Ранее можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии. Однако сейчас участились случаи, когда на границе россии и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев обратно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Мелитополь Иван Федоров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде