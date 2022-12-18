Дефицит энергосистемы увеличился после обстрелов в пятницу и понижения температуры, - Укрэнерго

Сегодня продолжается процесс возобновления работы энергосистемы, но объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Об этом сообщает пресслужба НЭК "Укрэнерго".

На дефицит в энергосистеме повлияли как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9-го ракетного удара, так и сезонное снижение температуры.

Кроме того, атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает находиться в режиме остановки блоков.