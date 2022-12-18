Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала оказать дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.

"Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает большее оружие для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", - сказала Метсола.

В то же время, чиновница говорит, что Евросоюз мог бы сделать еще больше, поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.