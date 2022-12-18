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Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

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Брюссель заинтересован в победе Украины

Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

twitter.com/EP_President

Новина українською

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала оказать дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.

"Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает большее оружие для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", - сказала Метсола.

В то же время, чиновница говорит, что Евросоюз мог бы сделать еще больше, поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.

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В статье: война с россией Европарламент
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