Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия
Брюссель заинтересован в победе Украины
twitter.com/EP_President
Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала оказать дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.
"Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает большее оружие для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", - сказала Метсола.
В то же время, чиновница говорит, что Евросоюз мог бы сделать еще больше, поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.
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Источник:Bild
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