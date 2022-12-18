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Работа украинских АЭС происходит с ограничениями, - Энергоатом

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Энергетики рассказали о деталях восстановления после российских обстрелов

Работа украинских АЭС происходит с ограничениями, - Энергоатом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атомная генерация украинских АЭС продолжает работать со значительными ограничениями. Об этом сообщила прес-служба Энергоатома.

"В воскресенье, 18 декабря, по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не восстановили после обстрелов 16 декабря", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что ожидается восстановление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.

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В статье: война с россией Энергоатом
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Источник:
Енергоатом

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