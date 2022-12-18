Генштаб ВСУ: В Запорожской области дети учатся в школах, где размещаются оккупанты

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести девяносто восьмых суток российского широкомасштабного вторжения.

Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении; на Запорожском – восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении минометный обстрел подвергся населенному пункту Белокопытово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Донецкая область .

На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения.

На временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета.

Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 склада боеприпасов.