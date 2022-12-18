Усик – про участие Руни в тренировочном лагере Фьюри: Мне Селезнёва позвать?

Украинский боксер Александр Усик в интервью изданию Sport.ua прокомментировал информацию о том, что его соперник Тайсон Фьюри хочет привлечь экс-футболиста Уэйна Руни к своим тренировкам.

В одном из последних своих интервью Тайсон Фьюри сказал, что пригласит Уэйна Руни в свой тренировочный лагерь. Чем или кем будем отвечать?

"Что мне, Селезнева, что ли, пригласить?"

Мы сейчас о спорте или развлечениях говорим?