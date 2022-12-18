Усик – про участие Руни в тренировочном лагере Фьюри: Мне Селезнёва позвать?
Украинский боксер готовится к бою с Тайсоном
Скріншот з трансляції
Украинский боксер Александр Усик в интервью изданию Sport.ua прокомментировал информацию о том, что его соперник Тайсон Фьюри хочет привлечь экс-футболиста Уэйна Руни к своим тренировкам.
В одном из последних своих интервью Тайсон Фьюри сказал, что пригласит Уэйна Руни в свой тренировочный лагерь. Чем или кем будем отвечать?
"Что мне, Селезнева, что ли, пригласить?"
Мы сейчас о спорте или развлечениях говорим?
"Думаю, они это делают для развлечения. Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи. А для куража у меня и свои ребята есть, мы с боксерами сможем покуражиться".
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