На России снова большой пожар. Пылает нефтегазовое месторождение. ВИДЕО
В огне территория около тысячи квадратных метров
Сегодня, 18 декабря в России снова произошел масштабный пожар. На этот раз горит Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Усть-Кутском районе Иркутской области.
российские СМИ сообщают, что известно не менее одного пострадавшего.
Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Пожару предоставлен третий ранг сложности.
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