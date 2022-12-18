На России снова большой пожар. Пылает нефтегазовое месторождение. ВИДЕО

Сегодня, 18 декабря в России снова произошел масштабный пожар. На этот раз горит Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Усть-Кутском районе Иркутской области.

российские СМИ сообщают, что известно не менее одного пострадавшего.

Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Пожару предоставлен третий ранг сложности.