В Харькове Пункт несокрушимости временно превратили в паб для просмотра финала ЧМ. Видео
Северная Салтовка
Getty Images/Global Images Ukraine
В Харькове, возле района Северная Салтовка, местный "Пункт несокрушимости" был превращен в импровизированный паб. Местным жителям таким образом удалось просмотреть финал ЧМ в Катаре.
В финале чемпионата мира победила сборная Аргентины. Основной час матча завершился ничьей со счетом 3:3. По пенальти же Франция проиграла 2:4.
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