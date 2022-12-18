  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Харькове Пункт несокрушимости временно превратили в паб для просмотра финала ЧМ. Видео
В тренде

В Харькове Пункт несокрушимости временно превратили в паб для просмотра финала ЧМ. Видео

Общие новости
(1 голосов)

Северная Салтовка

В Харькове Пункт несокрушимости временно превратили в паб для просмотра финала ЧМ. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Харькове, возле района Северная Салтовка, местный "Пункт несокрушимости" был превращен в импровизированный паб. Местным жителям таким образом удалось просмотреть финал ЧМ в Катаре.

В финале чемпионата мира победила сборная Аргентины. Основной час матча завершился ничьей со счетом 3:3. По пенальти же Франция проиграла 2:4.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харьков Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде