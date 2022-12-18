Украинская разведка: Путин трижды переносил начало вторжения в Украину

По словам заместителя начальника главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – объясняет замглавы ГУР. Он рассказывал, что, в конце концов, Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

"Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - добавил Скибицкий.