Украинская разведка: Путин трижды переносил начало вторжения в Украину
Выбирал "подходящий" момент
regnum.ru
По словам заместителя начальника главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – объясняет замглавы ГУР. Он рассказывал, что, в конце концов, Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.
"Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - добавил Скибицкий.
Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, они не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков
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