Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300
Агрессор пытается запугать союзников Украины
finbalance.com.ua
Россия угрожает Греции из-за ее намерения передать Украине оружие. В частности, так называемый "постпред Крыма при президенте РФ" и "вице-премьер правительства РК" Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине систем С-300.
Эти системы базируются на острове Крит. В 2020-м году во время учений НАТО их боевая готовность была испытана.
Решение Греции передать Киеву вооружение Мурадов назвал "рискованным шагом" для национальных интересов страны, "бессмысленной демонстрацией враждебности по отношению к РФ".
Отметим, что Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300 в обмен на американские системы Patriot.
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