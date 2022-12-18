  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300
В тренде

Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300

Общие новости
(3 голосов)

Агрессор пытается запугать союзников Украины

Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300

finbalance.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Россия угрожает Греции из-за ее намерения передать Украине оружие. В частности, так называемый "постпред Крыма при президенте РФ" и "вице-премьер правительства РК" Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине систем С-300.

Эти системы базируются на острове Крит. В 2020-м году во время учений НАТО их боевая готовность была испытана.

Решение Греции передать Киеву вооружение Мурадов назвал "рискованным шагом" для национальных интересов страны, "бессмысленной демонстрацией враждебности по отношению к РФ".

Отметим, что Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300 в обмен на американские системы Patriot.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде