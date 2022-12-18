Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300

Россия угрожает Греции из-за ее намерения передать Украине оружие. В частности, так называемый "постпред Крыма при президенте РФ" и "вице-премьер правительства РК" Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине систем С-300.

Эти системы базируются на острове Крит. В 2020-м году во время учений НАТО их боевая готовность была испытана.

Решение Греции передать Киеву вооружение Мурадов назвал "рискованным шагом" для национальных интересов страны, "бессмысленной демонстрацией враждебности по отношению к РФ".

Отметим, что Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300 в обмен на американские системы Patriot.