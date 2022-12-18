Укрэнерго: Завтра, 19-го декабря, будет значительный дефицит электроэнергии
Нужно готовиться к отключениям света
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 19-го декабря, в энергосистеме будет значительный дефицит мощности. Об этом сообщил на брифинге глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий. Это связано с понижением температуры.
Также Кудрицкий рассказал об общем положении дел в энергосистеме:
"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям".
Отметим, что в Украине с середины ноября происходят плановые и аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ракетных атак россиян на объекты энергосистемы.
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