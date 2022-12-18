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Укрэнерго: Завтра, 19-го декабря, будет значительный дефицит электроэнергии

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Нужно готовиться к отключениям света

Укрэнерго: Завтра, 19-го декабря, будет значительный дефицит электроэнергии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 19-го декабря, в энергосистеме будет значительный дефицит мощности. Об этом сообщил на брифинге глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий. Это связано с понижением температуры.

Также Кудрицкий рассказал об общем положении дел в энергосистеме:

"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям".

Отметим, что в Украине с середины ноября происходят плановые и аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ракетных атак россиян на объекты энергосистемы.

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В статье: война с россией
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Источник:
Укренерго

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