Укрэнерго: Завтра, 19-го декабря, будет значительный дефицит электроэнергии

Завтра, 19-го декабря, в энергосистеме будет значительный дефицит мощности. Об этом сообщил на брифинге глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий. Это связано с понижением температуры.

Также Кудрицкий рассказал об общем положении дел в энергосистеме:

"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям".

Отметим, что в Украине с середины ноября происходят плановые и аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ракетных атак россиян на объекты энергосистемы.