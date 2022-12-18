Зеленский к партнерам: Помогите нам полностью защитить наше небо

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией.

"Провел сегодня Ставку. Подробно рассмотрели ситуацию на Донетчине и Луганщине. Бахмутское направление – ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Запорожская область, Херсонская, юг – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика русской армии.

ПВО – постоянный приоритет Ставки, и я еще раз подчеркиваю это. Уважаемые партнеры! Помогите нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве. Этим вы можете лишить государство-террориста главного инструмента – террора. Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов.

Также на Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям", - сказал Президент.