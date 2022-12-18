В ГУР подтвердили, что проводят спецоперации на территории России
Война пришла на территорию агрессора
ГУР
Заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Минобороны Украины и разведка проводят операции на территории Российской Федерации.
"Эти операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются", – говорится в сообщении.
Также Скибицкий добавил, что цели ВСУ строго военные: это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.
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Источник:Ukraine NOW
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