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В ГУР подтвердили, что проводят спецоперации на территории России

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Война пришла на территорию агрессора

В ГУР подтвердили, что проводят спецоперации на территории России

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Минобороны Украины и разведка проводят операции на территории Российской Федерации.

"Эти операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются", – говорится в сообщении.

Также Скибицкий добавил, что цели ВСУ строго военные: это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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